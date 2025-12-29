Affari Tuoi pioggia di insulti contro la fidanzata di Giancarlo | Imbavagliatela

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 29 dicembre su Rai 1, sono emerse alcune discussioni tra i concorrenti, tra cui commenti spiacevoli rivolti alla fidanzata di Giancarlo. La scena ha suscitato commenti e riflessioni sul rispetto e il comportamento in contesti televisivi, evidenziando come le dinamiche personali possano influenzare l’atmosfera dello show.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, lunedì 29 dicembre, su Rai 1 ha attirato l'attenzione del pubblico non solo per il gioco, ma anche per alcune storie personali raccontate in studio. Alla conduzione, come sempre, Stefano De Martino, che in apertura ha presentato il nuovo pacchista della Regione Lombardia. Si tratta di Natale, originario di Brescia, titolare di un'agenzia pubblicitaria e professionista nel settore del marketing, accolto con entusiasmo dal conduttore. Il protagonista della serata è stato però Giancarlo, concorrente in rappresentanza della Regione Puglia. Vive a Trani, ma è nato a Cerignola e lavora nel campo degli alimentari.

