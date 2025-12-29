Affari Tuoi gli sposi-fidanzati cedono all’offerta del Dottore | De Martino si sbagliava

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, andata in onda questo lunedì, sono stati protagonisti Giancarlo di Cerignola, residente a Trani, e la sua scelta tra le offerte del Dottore. La puntata ha riscosso interesse per le decisioni degli sposi-fidanzati, rivelando come, a volte, le aspettative possano essere diverse dalla realtà. Un episodio che ha coinvolto e stimolato l’attenzione degli spettatori, mantenendo intatto il tono sobrio e diretto tipico del programma.

Nuova settimana, nuova puntata di Affari Tuoi. Questo lunedì ha visto in gioco Giancarlo, originario di Cerignola ma residente a Trani, in Puglia. Fino alla fine lui e la compagna (o meglio, ex moglie e ora fidanzata) Raffaella hanno tenuto stretto il pacco 12, senza cedere alle tentazioni del Dottore. La speranza era che vi fossero i 300.000 euro, come credeva Stefano De Martino. Che, alla fine, ha avuto torto. Giancarlo e Raffaella, prima sposi e oggi fidanzati. Ha molto colpito la storia di Giancarlo e Raffaella ad Affari Tuoi. Lui lavora nel campo della distribuzione nel settore alimentare, anche se momentaneamente è in pausa per il progetto di apertura di una gastronomia, lei sta seguendo un corso di formazione, ma ha sempre fatto la promoter.

