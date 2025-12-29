Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, si è parlato della relazione tra Giancarlo e Raffaella, che hanno deciso di interrompere il matrimonio e ora sono solo fidanzati. La trasmissione ha affrontato con sobrietà questa fase della loro vita, offrendo uno spaccato di come le scelte personali possano evolvere nel tempo.

Oggi, lunedì 29 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Lombardia. Lui si chiama Natale, viene da Brescia e ha una agenzia pubblicitaria e si occupa di marketing. Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Si chiama Giancarlo, vive a Trani ma è originario di Cerignola ed è nel settore degli alimentari. E ha deciso di partecipare insieme alla sua dolce metà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Affari Tuoi, Giancarlo e Raffaella gelano De Martino: "Eravamo sposati, ora solo fidanzati"

