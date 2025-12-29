Affari Tuoi Giancarlo e la previsione-choc | Come Stefano De Martino e Belen

Nella puntata di Affari Tuoi di oggi, lunedì 29 dicembre, su Rai 1, sono emersi episodi e commenti che hanno attirato l'attenzione dei telespettatori e sui social. Tra i protagonisti, Giancarlo ha condiviso una previsione inaspettata, paragonandola a quella di Stefano De Martino e Belen. Un episodio che ha suscitato interesse e discussioni tra il pubblico, evidenziando l’interesse verso le dinamiche dello show.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, lunedì 29 dicembre, su Rai 1, non sono mancati momenti curiosi e commenti social. Il game show condotto da Stefano De Martino ha accolto innanzitutto un nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Lombardia: si tratta di Natale, originario di Brescia, titolare di un'agenzia pubblicitaria e attivo nel settore del marketing. Il conduttore gli ha dato il benvenuto a inizio trasmissione, presentandolo al pubblico come nuovo protagonista del programma. La vera attenzione della serata, però, si è concentrata sul concorrente in gara: Giancarlo, pacchista per la Regione Puglia.

La partita di Affari tuoi del 29 dicembre 2028: tutto quello che è successo e quanto ha vinto il concorrente della Puglia.

Nella nuova puntata del 29 dicembre Giancarlo, accompagnato dalla moglie Raffaella, torna a casa con 44mila euro offerti dal Dottore

Sin da quando la Rai gli ha affidato la guida di Affari tuoi Stefano De Martino fa la spola tra Roma e Milano. Nella capitale registra le puntate dello show di Rai1, mentre a Milano c'è il figlio Santiago, che il conduttore raggiunge nel fine settimana.

