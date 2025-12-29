AEW | MJF accusa i giornalisti di favoritismi verso la WWE

L'AEW World Champion MJF ha recentemente espresso critiche nei confronti di alcune testate giornalistiche di wrestling, accusandole di mostrare favoritismi verso la WWE. Secondo lui, questa tendenza favorisce un’immagine distorta del settore e rischia di indebolire il panorama indipendente. La sua posizione mette in luce le tensioni tra le diverse realtà del wrestling professionistico e il ruolo dei media nel loro racconto.

L’ AEW World Champion MJF ha attaccato duramente parte della stampa di wrestling, accusandola di trattare la WWE con un occhio di favore e di inseguire quasi “l’abbraccio” di una sola compagnia. Le accuse di MJF ai giornalisti. In un’intervista con Brandon Walker, MJF ha sostenuto che molti giornalisti non diano alla AEW il credito che merita, a prescindere da incassi, buy dei pay?per?view o qualità del roster. A suo dire, ogni volta che la compagnia mette in piedi grandi show o grandi match, una parte dei media avrebbe comunque difficoltà ad esprimersi con lo stesso entusiasmo riservato alla WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: MJF accusa i giornalisti di favoritismi verso la WWE Leggi anche: AEW: MJF è di nuovo campione, rant virale e ritorno sul trono AEW Leggi anche: AEW: Swerve Strickland e Adam Page mettono a tacere MJF prima di Worlds End Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. È stato arrestato Mohammad Hannoun. Secondo l’accusa avrebbe finanziato Hamas insieme a un giro di fedelissimi, anche loro oggi oggetto di misure cautelari. Dobbiamo ringraziare giornalisti come Giulia Sorrentino e il direttore Tommaso Cerno che hanno - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.