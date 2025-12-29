Aeroporti Bologna contro tutti No council tax? Un autogol

L’aeroporto di Bologna ha raggiunto un nuovo record, accogliendo 11 milioni di passeggeri in un anno. Un risultato che testimonia il ruolo crescente dello scalo nel panorama nazionale, nonostante le sfide e le recenti polemiche, come quella sulla tassa comunale. Un traguardo importante, che invita a riflettere sulle dinamiche del settore e sulle strategie di sviluppo future.

Bologna, 29 dicembre 2025 – Una giornata da record, con il sapore amaro. Questo lo spirito con cui l' aeroporto di Bologna ha festeggiato il raggiungimento degli 11 milioni di passeggeri, primato storico per lo scalo. È una gioia a metà perché nelle scorse settimane la Regione ha scelto di abolire la tassa municipale sui voli a partire dal prossimo anno per gli scali aeroportuali di Forlì, Parma e Rimini che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri l'anno. Quindi non a Bologna, dove tutto resta come prima: le compagnie aeree pagheranno i 6,50 euro a passeggero di tassa. In legge di bilancio, il Governo ha inserito l'emendamento che permette a Viale Aldo Moro di azzerare la tassa per tre scali emiliano-romagnoli, nell'ambito di una strategia più ampia per il rilancio dei quattro aeroporti.

