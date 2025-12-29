Aeronautica reparto chiuso | Ai militari spetta l’indennità

Dopo oltre nove anni di attesa, i 24 militari dell’Aeronautica coinvolti hanno ottenuto una sentenza favorevole dal Consiglio di Stato. Le decisioni stabiliscono che il Ministero della Difesa è tenuto a corrispondere loro le indennità di trasferimento, riconoscendo così un diritto che si trascinava nel tempo. Questa vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle normative e dei diritti dei militari coinvolti.

GROSSETO Ci sono voluti più di nove anni di attesa, ma da qualche giorno i 24 militari dell’Aeronautica che attendevano di sapere se spetta loro l’indennità di trasferimento, hanno visto vergato su due sentenze del Consiglio di Stato, che il Ministero della Difesa deve pagare i due anni di indennità previste per essere stati trasferiti dal 64° Deposito territoriale di Porto Santo Stefano al 4° Stormo del Baccarini di Grosseto. E stiamo parlando del lontano, ormai, 2016. Precisamente dal 16 aprile quando fu effettiva la soppressione del reparto di appartenza. Da allora è iniziato il lungo braccio di ferro che si è protratto fino agli inizi di dicembre, quando la Seconda sezione del Consiglio di Stato (presidente Fabio Taormina) ha respinto l’appello che il Ministero della Difesa, Aeronautica militare, aveva proposto dopo la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, che risale al 2024, in cui si sanciva già il diritto dei ventiquattro militari a ottenere l’indennità mensile (pari a trenta diarie di missione per il primo anno e in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

