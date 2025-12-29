Aereo scomparso in mare con 239 persone a bordo | riprendono dopo oltre 10 anni le ricerche del volo MH370
Le ricerche del volo MH370, scomparso nel 2014 con 239 persone a bordo, riprendono dopo oltre dieci anni. Dopo una temporanea sospensione a causa del maltempo, le operazioni riprenderanno il 30 dicembre su un'area di circa 15.000 km² nell'oceano. Questa fase rappresenta un nuovo tentativo di fare luce su uno dei misteri più discussi nel settore dell'aviazione.
Ripartono le ricerche del volo MH370, l'aereo scomparso nel 2014 con 239 persone a bordo. Le nuove ricerche, iniziate mesi fa ma interrotte a causa del maltempo, riprenderanno martedì 30 dicembre su un sito di 15mila chilometri quadrati nell'oceano.
