Addio al prof Letizia | Comunità più povera

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcianise piange la perdita del professor Nicola Letizia, scomparso all’età di 88 anni. Docente di Italiano e Latino, ha dedicato la propria vita allo studio e alla valorizzazione della storia locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che ricorderà con rispetto il contributo di un uomo impegnato nella cultura e nell’educazione.

Marcianise in lutto per la scomparsa del professore Nicola Letizia. Aveva 88 anni. Docente di Italiano e Latino, ha dedicato la sua vita alla storia locale.Così lo ricorda il sindaco Antonio Trombetta: “Oggi la città è diventata più povera; ha perso il professore Nicola Letizia, una persona per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

addio al prof letizia comunit224 pi249 povera

© Casertanews.it - Addio al prof Letizia: "Comunità più povera"

Leggi anche: Giugliano, servizi sociali al collasso: solo 2 assistenti nella città più povera d’Italia

Leggi anche: Addio al ‘prof coi tacchi a spillo’: trovato morto nel suo appartamento

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.