Addio al prof Letizia | Comunità più povera

Marcianise piange la perdita del professor Nicola Letizia, scomparso all’età di 88 anni. Docente di Italiano e Latino, ha dedicato la propria vita allo studio e alla valorizzazione della storia locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che ricorderà con rispetto il contributo di un uomo impegnato nella cultura e nell’educazione.

