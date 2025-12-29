Addio al prof Letizia | Comunità più povera
Marcianise piange la perdita del professor Nicola Letizia, scomparso all’età di 88 anni. Docente di Italiano e Latino, ha dedicato la propria vita allo studio e alla valorizzazione della storia locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che ricorderà con rispetto il contributo di un uomo impegnato nella cultura e nell’educazione.
Marcianise in lutto per la scomparsa del professore Nicola Letizia. Aveva 88 anni. Docente di Italiano e Latino, ha dedicato la sua vita alla storia locale.Così lo ricorda il sindaco Antonio Trombetta: “Oggi la città è diventata più povera; ha perso il professore Nicola Letizia, una persona per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
