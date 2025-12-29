Addio al generale Longo primo italiano a pilotare un F16
È deceduto all’età di 84 anni Calogero Ettore Longo, comandante generale dell’aeronautica militare. Primo italiano a pilotare un F16, Longo ha dedicato la vita alla difesa del Paese, ricoprendo numerosi ruoli di responsabilità dalla fine degli anni ’60. La sua carriera si è contraddistinta per impegno e competenza, lasciando un’importante eredità nel settore aeronautico e militare italiano.
