Addio al generale Longo primo italiano a pilotare un F16

È deceduto all’età di 84 anni Calogero Ettore Longo, comandante generale dell’aeronautica militare. Primo italiano a pilotare un F16, Longo ha dedicato la vita alla difesa del Paese, ricoprendo numerosi ruoli di responsabilità dalla fine degli anni ’60. La sua carriera si è contraddistinta per impegno e competenza, lasciando un’importante eredità nel settore aeronautico e militare italiano.

