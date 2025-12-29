Addio al campione olimpionico Davide Tizzano aveva 57 anni

È deceduto oggi, 29 dicembre 2025, alle 18, Davide Tizzano, noto campione olimpionico italiano. Aveva 57 anni ed era da tempo afflitto da una malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport e per tutti coloro che lo hanno amato e stimato.

La tragica notizia è arrivata poco fa. Il campione Davide Tizzano si è spento alle 18 di oggi 29 dicembre 2025, era malato da tempo. Davide è stato un canottiere, velista e dirigente sportivo italiano, vincitore dell'oro olimpico con il quattro di coppia a Seul 1988 e con il due di coppia a Atlanta 1996. E' stato Presidente della FIC per il .

Davide Tizzano, morto l'olimpionico di Seul e Atlanta: aveva 57 anni, era presidente della FederCanottaggio - Davide Tizzano, morto a 57 anni l'olimpionico di Seul e Atlanta: era presidente della Federazione Italiana Canottaggio, in bacheca anche una Louis Vuitton Cup. sport.virgilio.it

Canottaggio, addio al campione olimpico Davide Tizzano - Si è spento all’età di 57 anni Davide Tizzano, napoletano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio e figura di primo piano dello sport italiano e ... pupia.tv

