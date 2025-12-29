Addio ai vecchi biglietti di carta Atm | dal 1° gennaio 2026 non verranno più accettati

A partire dal 1° gennaio 2026, i vecchi biglietti di carta ATM non saranno più validi. Gli utenti avranno tempo fino al 30 giugno 2026 per sostituirli con i nuovi titoli di viaggio ricaricabili, mantenendo le stesse tariffe. Questa modifica mira a semplificare l’utilizzo e a promuovere soluzioni più sostenibili. È importante pianificare la sostituzione per evitare inconvenienti durante l’uso dei mezzi pubblici.

I biglietti cartacei non saranno più accettati dal 1° gennaio 2026. C'è tempo fino al 30 giugno 2026 per poterli sostituire con quelli nuovi ricaricabili, della stessa tariffa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

