Le recenti modifiche previdenziali prevedono la cessazione di Quota 103 e Opzione donna, l’aumento dell’età pensionabile e interventi sulla previdenza complementare, incluso il Tfr dei neoassunti. Queste novità mirano a un adeguamento graduale ai nuovi requisiti e a riformare il sistema previdenziale, con l’obiettivo di garantire sostenibilità e equilibrio finanziario nel tempo.

Addio a Quota 103 per l’anticipo pensionistico e a Opzione donna, stretta sulle risorse destinate all’ Ape sociale, adeguamento graduale dei requisiti all’aumento dell’aspettativa di vita e una nuova spinta alla previdenza integrativa, a partire dal Tfr dei neoassunti. La legge di Bilancio 2026, che riceverà martedì il via libera finale con la fiducia, interviene sul sistema previdenziale mandando in soffitta uno dei cavalli di battaglia della Lega: la tante volte evocata cancellazione della legge Fornero. Con la manovra non viene rinnovata Quota 103, lo schema di anticipo pensionistico che consentiva l’uscita dal lavoro con almeno 62 anni di età e 41 di contributi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a quota 103 e Opzione donna, aumento dell’età pensionabile e spinta ai fondi: le novità in arrivo

