Addio a Davide Tizzano leggenda dello sport italiano | oro olimpico e dirigente visionario

È deceduto Davide Tizzano, figura di spicco dello sport italiano. Campione olimpico nel canottaggio e successivamente dirigente, ha dedicato la sua vita alla promozione dello sport e allo sviluppo delle istituzioni sportive. La sua scomparsa, causata da una grave malattia, rappresenta una perdita significativa per il panorama sportivo nazionale.

Una vita per lo sport, dal canottaggio olimpico alla guida delle istituzioni: stroncato da un brutto male. Lo sport italiano piange la scomparsa di Davide Tizzano, morto a 57 anni a Napoli. Campione olimpico, dirigente illuminato e figura di riferimento del canottaggio internazionale, Tizzano è stato per oltre trent’anni uno dei volti più autorevoli dello sport azzurro. La notizia della sua morte ha scosso profondamente il mondo sportivo, a partire dal presidente del Coni Giovanni Malagò, che lo ha definito “un esempio di competenza, passione e dedizione assoluta”. Nato a Napoli e cresciuto nel vivaio del Circolo Canottieri, Tizzano aveva costruito la sua carriera sportiva tra sacrifici e successi, diventando uno degli atleti più vincenti della storia italiana nel canottaggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Davide Tizzano, leggenda dello sport italiano: oro olimpico e dirigente visionario Leggi anche: Lutto per lo sport italiano. Addio a Davide Tizzano, due volte oro olimpico e presidente della Federcanottaggio Leggi anche: Lutto nel mondo dello sport: addio al campione olimpico napoletano Davide Tizzano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Addio a Davide Tizzano: il dolore di Teano per la scomparsa del grande campione - Aveva 57 anni, Con radici sidicine e legami roccani TEANO / ROCCAMONFINA / NAPOLI (Elio Zanni) – Il mondo dello sport piange l’improvvisa scomparsa di ... casertace.net

