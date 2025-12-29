Addio a Davide Tizzano due ori olimpici nel canottaggio e velista in America’s Cup

È scomparso Davide Tizzano, atleta olimpico e figura di rilievo nel mondo del canottaggio e della vela. Napoletano di 57 anni, Tizzano ha vinto due medaglie d’oro olimpiche e recentemente aveva assunto il ruolo di presidente della Federazione Italiana Canottaggio. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per lo sport italiano.

Tempo di lettura: 3 minuti Davide Tizzano, 57 anni, napoletano, era stato eletto poco più di un anno fa presidente della Federazione Italiana Canottaggio, prendendo il posto di Giuseppe Abbagnale. La sua morte, avvenuta a Napoli, ha gettato nella costernazione lo sport italiano, a partire dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio: “Perdiamo – ha dichiarato – un grande campione e un dirigente di livello”. Cresciuto nel Circolo Canottieri Napoli, si trasferì in Umbria, sul lago di Piediluco, per allenarsi con la Nazionale in vista dei massimi appuntamenti. E fu oro per due volte ai Giochi Olimpici: la prima con il quattro di coppia, a Seul 1988; la seconda con il due di coppia, ad Atlanta 1996. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Davide Tizzano, è morto a 57 anni il presidente della Federcanottaggio: vinse due ori olimpici Leggi anche: È morto Davide Tizzano, vincitore di due ori alle Olimpiadi e presidente della Federcanottaggio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Addio a Davide Tizzano, due ori olimpici nel canottaggio e velista in America's Cup - Oro olimpico nel canottaggio e campione mondiale nella vela, dirigente appassionato, ideatore di gare spettacolari. ansa.it

