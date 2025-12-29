Addio a Brigitte Bardot l’attrice diventata dea simbolo di bellezza e libertà

È venuta a mancare Brigitte Bardot, icona di bellezza e simbolo di libertà. Attrice e figura di riferimento, ha incarnato il femminismo attraverso la sua scelta di essere una donna libera, come affermato in un'intervista del 1963. La sua carriera, segnata da interpretazioni memorabili e una personalità forte, rimane un punto di riferimento nel cinema e nella cultura del Novecento.

Lei è femminista? «Io sono una donna libera», rispose Brigitte Bardot a Costanzo Costantini, che l'aveva incontrata nella primavera del 1963, quando era scesa a Roma per le riprese de "Il disprezzo" di Godard. Il termine femminismo non le piaceva. E a chi insisteva nel definirla un'egeria di quel movimento, diceva di preferire il "mascolinismo". Di certo, nella storia del femminile, c'è stato un "avant" e un "après" Brigitte Bardot, che ci ha lasciato ieri all'età di 91 anni. «I suoi film, la sua voce, la sua gloria abbagliante, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua generosa passione per gli animali, il suo volto diventato Marianne: Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà.

