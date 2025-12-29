Ad un numero dal colpo milionario vincita a cinque cifre dopo Natale | doppio 5 al Superenalotto nella stessa tabaccheria
Una tabaccheria di Forlimpopoli ha recentemente attirato l’attenzione per aver registrato un doppio “5” al Superenalotto, portando a una vincita a cinque cifre subito dopo Natale. Questa coincidenza ha suscitato interesse tra i clienti e gli appassionati di gioco, sottolineando come, anche in momenti di festività, la fortuna possa bussare alle porte di chi prova a tentare la sorte.
La Fortuna sembra aver scelto Forlimpopoli come una delle sue mete preferite in questo periodo natalizio. Nell’estrazione di sabato scorso del SuperEnalotto, sono state centrate due vincite significative al punto vendita Mingalabar di via XXV Ottobre 4, ubicato all'interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
