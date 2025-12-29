Ad un numero dal colpo milionario vincita a cinque cifre dopo Natale | doppio 5 al Superenalotto nella stessa tabaccheria

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tabaccheria di Forlimpopoli ha recentemente attirato l’attenzione per aver registrato un doppio “5” al Superenalotto, portando a una vincita a cinque cifre subito dopo Natale. Questa coincidenza ha suscitato interesse tra i clienti e gli appassionati di gioco, sottolineando come, anche in momenti di festività, la fortuna possa bussare alle porte di chi prova a tentare la sorte.

La Fortuna sembra aver scelto Forlimpopoli come una delle sue mete preferite in questo periodo natalizio. Nell’estrazione di sabato scorso del SuperEnalotto, sono state centrate due vincite significative al punto vendita Mingalabar di via XXV Ottobre 4, ubicato all'interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

ad un numero dal colpo milionario vincita a cinque cifre dopo natale doppio 5 al superenalotto nella stessa tabaccheria

© Forlitoday.it - Ad un numero dal colpo milionario, vincita a cinque cifre dopo Natale: doppio "5" al Superenalotto nella stessa tabaccheria

Leggi anche: Ad un numero dal colpo milionario, vincita a cinque cifre dopo Natale: doppio "5" al Superenalotto nella stessa tabaccheria

Leggi anche: Investite 4 euro, arriva una vincita a cinque cifre alla tabaccheria fortunata col 10 e Lotto. "Aiuterò un'amica in difficoltà"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ad un numero dal colpo milionario, vincita a cinque cifre dopo Natale: doppio 5 al Superenalotto nella stessa tabaccheria; SuperEnalotto, colpo fortunato a Norcia: vinto un “5” da oltre 45mila euro; Federico e i 150mila euro vinti a ‘Chi vuol essere milionario’: 4 figli e il lavoro come archivista; Antonio Mincolelli, figlio di arianese: colpo da 150.000 euro da Gerry Scotti.

Ad un numero dal colpo milionario, vincita a cinque cifre dopo Natale: doppio "5" al Superenalotto nella stessa tabaccheria - La Fortuna sembra aver scelto Forlimpopoli come una delle sue mete preferite in questo periodo natalizio. forlitoday.it

numero colpo milionario vincitaVince un milione di euro al Gratta e Vinci: la fortuna bacia Chivasso - L'identità del vincitore rimane anonima, ma era lì di passaggio ... giornalelavoce.it

Colpo da 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci a Castelfranco Veneto - Curiosità e felicità collettiva alla notizia di una vincita milionaria che è stata centrata proprio a Castelfranco ... ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.