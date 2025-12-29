Acqua bilancio del sistema toscano Investimenti per 420 milioni di euro

Nel 2024, i gestori del sistema idrico toscano hanno investito oltre 420 milioni di euro, coprendo circa il 96% delle previsioni iniziali. Questi interventi contribuiscono al miglioramento della qualità e della sostenibilità del servizio di acqua nella regione, garantendo un bilancio equilibrato e adeguato alle esigenze di tutela delle risorse idriche. La pianificazione e gli investimenti rappresentano un passo importante per il potenziamento della rete e la tutela ambientale in Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Nel 2024 i gestori toscani hanno realizzato investimenti lordi per oltre 420 milioni di euro, raggiungendo circa il 96% di quanto pianificato. Gli investimenti pro capite lordi realizzati si sono attestati su 115 euro, più della media nazionale, stimata da Arera in 90 euro per abitanteanno”. Sono alcuni dati della relazione del direttore dell’Autorità Idrica Toscana (Ait), Alessandro Mazzei, sui dati consolidati di gestione dell’anno precedente. Che cosa analizza la relazione? “Fornisce un quadro dettagliato dei risultati gestionali, economico-finanziari e patrimoniali dei gestori toscani, ovvero Acque, Asa, Acquedotto del Fiora, Gaia, Geal, Nuove Acque, Publiacqua, e analizza l’andamento degli investimenti programmati e realizzati, inclusi quelli finanziati dal Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acqua, bilancio del sistema toscano, “Investimenti per 420 milioni di euro” Leggi anche: Ecco il Bilancio di previsione del Comune: oltre 240 milioni di euro per servizi, welfare e investimenti strategici Leggi anche: Cesenatico, variazione di bilancio da oltre tre milioni di euro: ricaduta di cinque milioni di investimenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Acqua, bilancio del sistema toscano, “Investimenti per 420 milioni di euro”; Il XXVI Bilancio di Sostenibilità del Comparto Chimico Toscano. Acqua, bilancio del sistema toscano, “Investimenti per 420 milioni di euro” - Firenze, 29 dicembre 2025 – Nel 2024 i gestori toscani hanno realizzato investimenti lordi per oltre 420 milioni di euro, raggiungendo circa il 96% di quanto pianificato. lanazione.it

Bilancio 2026-2028 della Regione Toscana: le misure del prossimo triennio - “Un bilancio importante, che destina gran parte dei fondi alla sanità, che tocca tutte le aree della Regione e dà il via a tanti investimenti sui ... gonews.it

Il XXVI Bilancio di Sostenibilità del Comparto Chimico Toscano - Il 95% dei contratti è a tempo indeterminato, il 97% full time e continua a crescere l’occupazione femminile ... nove.firenze.it

Modena-Monza, i precedenti: al Braglia bilancio nettamente a favore dei gialli. I canarini non hanno mai vinto con l’arbitro Bonacina Offerto da Acqua Monte Cimone Leggi su parlandodisport.it l’analisi completa dei precedenti https://www.parlandodi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.