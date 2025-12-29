Accordo lontano per l' Ucraina | Zelensky e i dubbi sulle questioni irrisolte con Trump e Putin

L’accordo di pace per l’Ucraina rimane ancora lontano, tra dubbi e questioni irrisolte. Dopo l’ottimismo iniziale di Donald Trump riguardo a un piano in 20 punti, le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky hanno sollevato ulteriori incognite sulla possibilità di una soluzione duratura, evidenziando le difficoltà ancora presenti nei negoziati tra le parti coinvolte.

L'ottimismo di Donald Trump sul piano di pace di 20 punti sull'Ucraina è durato poche ore, giusto il tempo di venire ridimensionato dalle parole di Volodymyr Zelensky. Lasciata la residenza di Mar-a-Lago, il leader di Kiev ha chiarito che restano in bilico ancora due questioni per completare gli.

Ucraina, ecco il nuovo piano di pace. Esercito, territori e nucleare. Zelensky: «Garanzie sicurezza Usa per 15 anni» - Lo ha assicurato Donald Trump dopo un incontro in Florida con Zelensky e una telefonata con Putin. ilmattino.it

Trump vede Zelensky e parla con Putin “accordo vicino entro 2 settimane”/ Negoziati di pace: ecco cosa cambia - Lago tra Zelensky e Trump: cosa può succedere ora per l'accordo di pace in Ucraina, quale posizione mantiene la Russia ... ilsussidiario.net

