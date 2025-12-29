Accoltellamento a Chiaia il 15enne in lacrime | Non volevo uccidere Bruno Petrone

Un 15enne si è presentato in lacrime davanti ai carabinieri e alla procura per i minorenni, dichiarando di non aver voluto uccidere Bruno Petrone durante un accoltellamento avvenuto a Chiaia. La vicenda sta suscitando attenzione per le circostanze e le motivazioni dell’episodio, che si è verificato in un contesto ancora da chiarire. Le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto e sui responsabili coinvolti.

È crollato in lacrime davanti ai carabinieri, al pubblico ministero della Procura per i minorenni e al suo difensore. Il 15enne che ha confessato l'accoltellamento di Bruno Petrone, giovane calciatore ferito gravemente in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, ha mostrato un volto molto diverso da quello della notte dell'aggressione: non feroce, ma impaurito, segnato dalla .

Ferimento Bruno Petrone, un 15enne ai Carabinieri: "Sono stato io" - A volto scoperto si sarebbero diretti spediti proprio verso Petrone, prima accerchiandolo e urlando. napolitoday.it

Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere di Chiaia: si costituiscono due minorenni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere di Chiaia: si costituiscono due minorenni ... tg24.sky.it

Quattro fermi per l'accoltellamento a Chiaia del giovane calciatore Bruno Petrone: sono tutti ragazzi dai quindici ai diciassette anni. Tgr Rai Campania - facebook.com facebook

Accoltellamento nella notte a Chiaia, 18enne ricoverato in rianimazione #27dicembre #notizie #napoli #cronaca x.com

