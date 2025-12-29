Accadde oggi | 29 dicembre l’incidente sulla neve di Michael Schumacher

Il 29 dicembre 2013, Michael Schumacher ha subito un grave incidente sugli sci, che ha segnato profondamente la sua vita e quella dei suoi cari. Dopo anni di riserbo, le condizioni del campione di Formula Uno rimangono in gran parte sconosciute, alimentando il mistero attorno al suo stato di salute. In questo articolo ripercorriamo i dettagli di quell’incidente e il contesto in cui è avvenuto.

