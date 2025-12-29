Accadde oggi | 29 dicembre l’incidente sulla neve di Michael Schumacher
Il 29 dicembre 2013, Michael Schumacher ha subito un grave incidente sugli sci, che ha segnato profondamente la sua vita e quella dei suoi cari. Dopo anni di riserbo, le condizioni del campione di Formula Uno rimangono in gran parte sconosciute, alimentando il mistero attorno al suo stato di salute. In questo articolo ripercorriamo i dettagli di quell’incidente e il contesto in cui è avvenuto.
Dopo docini anni di stretto riserbo da parte dei familiari, le vere condizioni del campione di Formula Uno restano avvolte nel mistero Erano le 11 del mattino del 29 dicembre 2013 e, durante una discesa con gli sci fuori pista . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Incidente Michael Schumacher, la ricostruzione 3D della caduta sugli sci del 29 dicembre 2013: il volo di 3,5 metri e il colpo alla testa contro una roccia - VIDEO
