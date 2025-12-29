A26 maxi incidente al Turchino | un morto e ventisei feriti

Nella giornata di oggi, sull'A26 al Turchino, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due camion, un pullman turistico e due auto. L'incidente, avvenuto in un tratto con restringimento della carreggiata, ha causato un morto e ventisei feriti. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell'accaduto.

Coinvolti due camion, un pullman turistico e due auto. L’incidente si è verificato in un tratto caratterizzato da un restringimento di carreggiata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - A26, maxi incidente al Turchino: un morto e ventisei feriti Leggi anche: A26, maxi incidente al Turchino: un morto e almeno venti feriti. Traffico bloccato Leggi anche: A26, maxi incidente al Turchino: un morto e almeno venti feriti. Tratto chiuso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il parrucchiere Jens Heinen: “Non è una città per giovani. La salvezza di Genova saranno gli immigrati”. A26, maxi incidente al Turchino: un morto e almeno venti feriti - Genova – Un morto e almeno venti feriti: è il bilancio del grave incidente avvenuto questa sera poco dopo le 21 sull’autostrada A26 in direzione sud, all’altezza del passo del Turchino, in località ... ilsecoloxix.it

Maxi-incidente sull'A26 in Liguria: muore autista di pullman, venti i feriti - È di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in A26, all'altezza di Mele, al passo del Turchino, in provincia di Genova. avvenire.it

Tragedia in A26, un morto e venti feriti dopo maxi tamponamento - Grave incidente nella serata di lunedì 29 dicembre sull'autostrada A26, il bilancio è di un morto e almeno una ventina di feriti a causa di un maxi tamponamento in cui sono rimasti coinvolti un ... primocanale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.