A26 maxi incidente al Turchino | un morto e almeno venti feriti Tratto chiuso

Un grave incidente si è verificato sulla A26 al Turchino, coinvolgendo due camion, un pullman turistico e due auto. L’incidente, avvenuto in un tratto con restringimento della carreggiata, ha causato un morto e almeno venti feriti. Il tratto è attualmente chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e le verifiche.

Coinvolti due camion, un pullman turistico e due auto. L’incidente si è verificato in un tratto caratterizzato da un restringimento di carreggiata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - A26, maxi incidente al Turchino: un morto e almeno venti feriti. Tratto chiuso Leggi anche: A26, maxi incidente al Turchino: un morto e almeno venti feriti. Traffico bloccato Leggi anche: Chiuso per un trasporto eccezionale un tratto della A26 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A26, maxi incidente al Turchino: un morto e almeno venti feriti - Genova – Un morto e almeno venti feriti: è il bilancio del grave incidente avvenuto questa sera poco dopo le 21 sull’autostrada A26 in direzione sud, all’altezza del passo del Turchino, in località ... ilsecoloxix.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.