A26 maxi incidente al Turchino | un morto e almeno venti feriti Traffico bloccato

Un grave incidente sull'A26 al Turchino ha causato un decesso e almeno venti feriti. Coinvolti due camion, un pullman turistico e due automobili in un tratto di carreggiata ristretta. Il traffico è attualmente bloccato, e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e prestare soccorso.

