A26 maxi incidente al Turchino | un morto e almeno venti feriti Traffico bloccato
Un grave incidente sull'A26 al Turchino ha causato un decesso e almeno venti feriti. Coinvolti due camion, un pullman turistico e due automobili in un tratto di carreggiata ristretta. Il traffico è attualmente bloccato, e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e prestare soccorso.
Coinvolti due camion, un pullman turistico e due auto. L’incidente si è verificato in un tratto caratterizzato da un restringimento di carreggiata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Maxi tamponamento a catena sulla superstrada, traffico bloccato e diversi feriti
Leggi anche: Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento fra cinque tir, traffico bloccato
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.