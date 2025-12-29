A1 scontro tra furgoni tra Frosinone e Ceprano | traffico bloccato e intervento dell' elisoccorso

Un incidente tra furgoni sull'A1 tra Frosinone e Ceprano ha causato un blocco del traffico e l'intervento dell'elisoccorso. La situazione ha generato disagi alla viabilità, proseguendo una serie di eventi simili verificatisi nelle ultime 24 ore lungo l'autostrada Milano-Napoli. Restano in corso gli interventi di soccorso e gestione della viabilità per ripristinare la circolazione.

