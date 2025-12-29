A1 scontro tra furgoni tra Frosinone e Ceprano | traffico bloccato e intervento dell' elisoccorso
Un incidente tra furgoni sull'A1 tra Frosinone e Ceprano ha causato un blocco del traffico e l'intervento dell'elisoccorso. La situazione ha generato disagi alla viabilità, proseguendo una serie di eventi simili verificatisi nelle ultime 24 ore lungo l'autostrada Milano-Napoli. Restano in corso gli interventi di soccorso e gestione della viabilità per ripristinare la circolazione.
Ancora una mattinata di caos e paura lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli cosi come successo solamente 24 ore prima. Intorno alle ore 9:40 di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, un grave incidente stradale ha paralizzato la circolazione nel tratto compreso tra i caselli di Frosinone e Ceprano, rendendo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
