A Villanova sono ormai completati i lavori per la nuova scuola d' infanzia

A Villanova sono ormai conclusi i lavori per la nuova scuola d'infanzia. Gli spazi, ampi e accoglienti, sono progettati per favorire lo sviluppo dei bambini. Le pareti mobili permettono di adattare gli ambienti e facilitano l'interazione tra le diverse sezioni, grazie a un’ampia zona comune. La struttura si propone come un ambiente sicuro e funzionale, pensato per sostenere l’apprendimento e il benessere dei piccoli utenti.

