A Villanova sono ormai completati i lavori per la nuova scuola d' infanzia
A Villanova sono ormai conclusi i lavori per la nuova scuola d'infanzia. Gli spazi, ampi e accoglienti, sono progettati per favorire lo sviluppo dei bambini. Le pareti mobili permettono di adattare gli ambienti e facilitano l'interazione tra le diverse sezioni, grazie a un’ampia zona comune. La struttura si propone come un ambiente sicuro e funzionale, pensato per sostenere l’apprendimento e il benessere dei piccoli utenti.
Spazi ampi e accoglienti, con pareti mobili che consentono, al bisogno, l'interazione tra sezioni attraverso l'estesa zona comune. Grandi vetrate sul giardino creano un unicum tra ambienti interni ed esterni, su cui sviluppare attività ludiche e didattiche, favorendo attività all'aperto.
