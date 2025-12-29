A Torino prove di asse sinistra-Hamas

A Torino si intensificano le tensioni politiche legate al campo largo, in particolare dopo il caso Askatasuna, l’arresto di Mohammed Hannoun e le indagini sui finanziamenti ad Hamas. Questi sviluppi evidenziano le crepe nella maggioranza guidata dal sindaco Stefano Lo Russo e pongono sotto scrutinio le posizioni di Alleanza Verdi e Sinistra, alimentando richieste di chiarimenti e distanze nette. La situazione riflette le difficoltà interne al panorama politico locale.

A Torino il campo largo mostra crepe sempre più evidenti. Dopo il caso Askatasuna, l’ arresto di Mohammed Hannou n e gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Genova sui finanziamenti ad Hamas riaccendono le tensioni politiche attorno alla maggioranza guidata dal sindaco Stefano Lo Russo, mettendo in difficoltà Alleanza Verdi e Sinistra e alimentando le richieste di una presa di distanza netta. Le avvisaglie erano emerse già all’indomani dello sgombero del centro sociale Askatasuna. La gestione del patto di collaborazione da parte dell’amministrazione aveva provocato forti tensioni politiche, fino alle critiche pubbliche del capogruppo M5S a Palazzo Civico, Andrea Russi, che aveva parlato di un “fallimento” capace di mettere Torino “in cattiva mostra” e di consegnare “una vittoria politica alla destra”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Torino prove di asse sinistra-Hamas Leggi anche: Asse Cgil-sinistra su Elkann: "Libertà di stampa a rischio" Leggi anche: A #Roma spunta l'asse sinistra-musulmani contro le sanzioni all'antisemitismo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Antagonisti salvati: sinistra in festa - La sentenza del Tribunale di Torino, che condanna 18 militanti del centro sociale di Torino per le ... ilgiornale.it Da punto fermo a punto interrogativo: Torino, chi gioca sulla fascia sinistra? - Doveva essere una certezza e si è trasformata in un rebus: la fascia sinistra racconta il caos di questa stagione granata ... msn.com

