A San Felice la XII Sagra del Canascione

A San Felice Circeo si svolge la XII Sagra del Canascione, evento che valorizza una tradizione gastronomica locale. Inserita nel calendario natalizio della città, questa manifestazione offre l’opportunità di conoscere e degustare un piatto tipico della zona. La sagra si inserisce in un programma di iniziative pensate per arricchire le festività e promuovere le specialità del territorio, favorendo momenti di convivialità e scoperta culturale.

All'interno del ricco programma di eventi pensati per allietare le vacanze natalizie a San Felice Circeo, arriva un appuntamento che celebra una ricetta tipica locale: la Sagra del Canascione.Appuntamento ormai diventato tradizionale, la sagra è giunta alla sua XII edizione e celebra la tipica.

