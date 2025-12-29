A Roccadaspide stop ai botti fino al 7 gennaio | multe anche di 500euro

A Roccadaspide, nel Salernitano, è vietato l’uso di fuochi d’artificio e botti fino al 7 gennaio. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti durante le festività. Chi viola il divieto può incorrere in multe fino a 500 euro. La normativa è stata adottata per tutelare cittadini e animali, promuovendo un clima di serenità durante il periodo natalizio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Fuochi d’artificio vietati fino al 7 gennaio prossimo a Roccadaspide, nel Salernitano. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Gabriele Iuliano, che ha disposto il divieto di utilizzo di botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale per motivi di sicurezza. Il provvedimento riguarda l’accensione e il lancio di petardi, mortaretti, razzi e fuochi d’artificio di ogni genere, compresi quelli di libera vendita, ritenuti potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica e privata. Nell’ordinanza si evidenzia come l’uso di materiali esplodenti possa causare danni fisici anche gravi, sia a chi li maneggia sia a terze persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Roccadaspide stop ai botti fino al 7 gennaio: multe anche di 500euro Leggi anche: Capri, vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio Leggi anche: Capodanno 2026 a Prato: botti vietati fino al 7 gennaio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roccadaspide, stop a botti e fuochi d’artificio: divieto fino al 7 gennaio; Roccadaspide: stop a botti e fuochi d’artificio fino al 7 gennaio; Bellandi chiude il Giubileo a Salerno: “la speranza non è un sogno ma un impegno quotidiano”; Intenzionato ad uccidersi: salvo anche grazie al carabiniere Antonella Minella di Roccadaspide. A Roccadaspide stop ai botti fino al 7 gennaio, multe anche di 500euro - Fuochi d'artificio vietati fino al 7 gennaio prossimo a Roccadaspide, nel Salernitano. ansa.it

Roccadaspide: stop a botti e fuochi d’artificio fino al 7 gennaio - Arriva l'ordinanza del sindaco Gabriele Iuliano a tutela della pubblica e privata incolumità. infocilento.it

Capodanno, zone rosse e stop ai botti: scattano i divieti in tutta Italia - Il Ministero dell'Interno replica su scala nazionale i provvedimenti già presi a Bologna, Firenze e Milano e invita i prefetti a disporre aree off- it.euronews.com

ROCCADASPIDE, NO ALLA MOZIONE R1PUD1A: SCONTRO IN CONSIGLIO - A la seduta di ha lasciato il segno : la maggioranza guidata dal sindaco ha respinto la mozione - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.