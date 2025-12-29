A Rocca San Casciano un' Epifania di luci e musica con i fuochi d' artificio della Befana e la musica degli Over the Pops

Lunedì 5 gennaio a Rocca San Casciano si svolgerà una giornata dedicata all’Epifania, caratterizzata da luci, musica e spettacoli pirotecnici. La tradizionale festa vedrà i fuochi d’artificio della Befana e l’esibizione degli Over the Pops, offrendo un’occasione di convivialità e intrattenimento per tutta la comunità. Un evento che unisce tradizione e musica in un clima di festa e condivisione.

