A Rocca San Casciano un' Epifania di luci e musica con i fuochi d' artificio della Befana e la musica degli Over the Pops
Lunedì 5 gennaio a Rocca San Casciano si svolgerà una giornata dedicata all’Epifania, caratterizzata da luci, musica e spettacoli pirotecnici. La tradizionale festa vedrà i fuochi d’artificio della Befana e l’esibizione degli Over the Pops, offrendo un’occasione di convivialità e intrattenimento per tutta la comunità. Un evento che unisce tradizione e musica in un clima di festa e condivisione.
Lunedì 5 gennaio a Rocca San Casciano si torna a festeggiare l'Epifania in grande con una giornata di luci e musica. I festeggiamenti, per l'occasione, si apriranno alle 15.30 al parco pubblico Carlo Alberto Cappelli insieme alla Befana che, accompagnata dal Corpo Bandistico Rocchigiano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
