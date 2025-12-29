A Rimini scatta l' anteprima del Capodanno | si parte con i concerti di Bennato e Michielin
A Rimini prende il via l’anteprima dei festeggiamenti di Capodanno, con i concerti di Edoardo Bennato e Francesca Michielin. La città si prepara ad accogliere un ricco programma di eventi distribuiti su diversi giorni, offrendo occasioni di intrattenimento e cultura per residenti e visitatori. Un’occasione per vivere la tradizione delle celebrazioni di fine anno in un contesto di serenità e partecipazione.
E’ tutto pronto a Rimini per l’inizio dei festeggiamenti del Capanno. Un lungo calendario, spalmato su più giorni, con una maratona di eventi. Si parte già lunedì (29 dicembre) con il concerto di Edoardo Bennato che farà ballare tutti con il suo “Sono Solo Canzonette Tour 2025”. Martedì, 30. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
