A Rimini scatta l' anteprima del Capodanno | si parte con i concerti di Bennato e Michielin

A Rimini prende il via l’anteprima dei festeggiamenti di Capodanno, con i concerti di Edoardo Bennato e Francesca Michielin. La città si prepara ad accogliere un ricco programma di eventi distribuiti su diversi giorni, offrendo occasioni di intrattenimento e cultura per residenti e visitatori. Un’occasione per vivere la tradizione delle celebrazioni di fine anno in un contesto di serenità e partecipazione.

Fuochi, musica e magia: Fonti firma il Capodanno di Rimini e Riccione - E’ iniziato il countdown per lo spettacolo più atteso dell’anno; alla regia del Capodanno 2025/2026 allo scoccare della mezzanotte ci sarà il Titolare Ivan ... chiamamicitta.it

Parte il conto alla rovescia per il Capodanno più lungo del mondo: Rimini in festa per 50 ore - Manca una settimana al Capodanno più lungo del mondo e Rimini è pronta con un programma lungo oltre 50 ore, punteggiato da due concerti a ingresso gratuito, quello di Edoardo Bennato il 29 dicembre e ... altarimini.it

