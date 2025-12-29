A Riccione comincia la festa | in piazzale Ceccarini arriva l’energia e la musica dei The Kolors

A Riccione si avvicina il capodanno, con l’arrivo di tre giorni dedicati a musica e convivialità. In piazzale Ceccarini, i The Kolors porteranno energia e ritmo, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione di festa e condivisione. L’evento rappresenta un’occasione per vivere la città in modo autentico, tra musica dal vivo, divertimento e un’atmosfera di comunità in vista del nuovo anno.

Mancano poche ore al nuovo anno e Riccione si prepara a festeggiarlo nel segno dell’energia e della voglia di stare insieme dedicando ai cittadini e agli ospiti della città una tre giorni di musica, divertimento e festa.A dare il via ai festeggiamenti sarà martedì, 30 dicembre, una delle band. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - A Riccione comincia la festa: in piazzale Ceccarini arriva l’energia e la musica dei The Kolors Leggi anche: Riccione vuole cambiare musica: "In piazzale Roma i concerti dei big" Leggi anche: Sorpresa nel bilancio di Riccione, l’addizionale Irpef viene ridotta. Il 2026 sarà l'anno di piazzale Ceccarini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “Discoteca Romantica”: il Capodanno di Riccione alza il volume con Michelle Lufo - La città di Riccione è pronta a salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno con una grande festa collettiva che unisce musica, emozioni e legame con il ... chiamamicitta.it

Capodanno in Riviera: a Riccione arrivano i The Kolors - Dal pomeriggio del 31 dicembre alle 2 di notte, la cittadina di Cattolica si animerà con un radio show e dj- ilrestodelcarlino.it

Michelle Lufo torna nella sua Riccione: “Pronta per la festa di Capodanno in piazzale Ceccarini” – VIDEO - Questa mattina, a Riccione, Michelle Lufo, in arte Michelle, 24 anni, è stata ricevuta in municipio dalla sindaca Daniela Angelini, dall’assessora alla ... chiamamicitta.it

Parole in viaggio verso il Natale: dai suoni ai sogni Scatti che raccontano tre tappe di un viaggio speciale al Centro per le Famiglie di Riccione… Un laboratorio dove fantasia, emozioni e creatività si incontrano… e il Natale comincia a brillare negli occhi dei b - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.