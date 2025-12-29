A Porto Empedocle arriva La Befana del poliziotto | festa animazione e regali per i bambini

Il 5 gennaio 2026, a Porto Empedocle, si svolgerà “La Befana del poliziotto”, un evento pensato per i bambini. La manifestazione, in programma dalle 16, offrirà momenti di animazione, intrattenimento e distribuzione di regali, creando un’occasione per vivere insieme l’atmosfera dell’Epifania in modo semplice e condiviso. Un appuntamento dedicato alle famiglie per trascorrere un pomeriggio di festa e convivialità.

