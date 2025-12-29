A Novara nascerà il primo campo da calcio per non vedenti di tutto il Piemonte

A Novara, nel 2026, sarà inaugurato il primo campo da calcio per non vedenti del Piemonte. La giunta comunale ha recentemente approvato il progetto esecutivo per questa iniziativa, che mira a promuovere l’inclusione e l’attività sportiva per persone con disabilità visiva. Si tratta di un passo importante verso un’offerta sportiva più accessibile e inclusiva, arricchendo il panorama delle strutture dedicate allo sport nel territorio novarese.

Un 2026 con tante novità sportive e inclusive. Nei giorni scorsi la giunta comunale di Novara ha approvato il progetto esecutivo per realizzare un campo da calcio per non vedenti.Il progetto è speciale, si tratterà infatti del primo campo con queste caratteristiche in tutto il Piemonte e di fatto.

