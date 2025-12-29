A Montesilvano la tredicesima edizione delle Final Four di Coppa Italia di calcio a cinque

Inizia a Montesilvano la tredicesima edizione delle Final Four di Coppa Italia di calcio a cinque, un evento importante nel panorama del futsal italiano. La competizione si svolge in un contesto che si conferma punto di riferimento per le squadre di serie A e B, offrendo un’occasione di confronto e sportività. L’evento rappresenta un momento significativo per il futsal nazionale, attirando attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Inizia con la tredicesima edizione delle Final Four di Coppa Italia di calcio a cinque a Montesilvano, il 2026 del futsal. L'evento, organizzato dalla Lnd Abruzzo, preve nel programma anche la 9ª edizione del Futsal Day maschile e femminile e la prima edizione del Trofeo Futsal Special Cup.La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Final Four di Calcio a 5: A Montesilvano la tredicesima edizione

