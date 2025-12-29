A Montesilvano la tredicesima edizione delle Final Four di Coppa Italia di calcio a cinque

Inizia a Montesilvano la tredicesima edizione delle Final Four di Coppa Italia di calcio a cinque, un evento importante nel panorama del futsal italiano. La competizione si svolge in un contesto che si conferma punto di riferimento per le squadre di serie A e B, offrendo un’occasione di confronto e sportività. L’evento rappresenta un momento significativo per il futsal nazionale, attirando attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Inizia con la tredicesima edizione delle Final Four di Coppa Italia di calcio a cinque a Montesilvano, il 2026 del futsal. L'evento, organizzato dalla Lnd Abruzzo, preve nel programma anche la 9ª edizione del Futsal Day maschile e femminile e la prima edizione del Trofeo Futsal Special Cup.La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - A Montesilvano la tredicesima edizione delle Final Four di Coppa Italia di calcio a cinque Leggi anche: Torino ancora casa delle Final Eight: la coppa Italia 2026 sarà la 50ª edizione Leggi anche: Impresa biancorossa: Forlì Calcio a 5 ribalta la partita e vola alle Final Four di Coppa Italia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Final Four di Calcio a 5: A Montesilvano la tredicesima edizione; Lotta all’inceneritore. Nuova assemblea a Sulmona. A Montesilvano la tredicesima edizione delle Final Four di Coppa Italia di calcio a cinque - Dal 2 al 6 gennaio Montesilvano ospiterà la 13ª edizione della Final Four di Coppa Italia di calcio a cinque, organizzata dalla Lnd Abruzzo, ed altri due appuntamenti ... ilpescara.it

https://www.ondatv.tv/cronaca/final-four-di-calcio-a-5-a-montesilvano-la-tredicesima-edizione/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.