A Milano i reati sono in calo dell' 8 per cento

A Milano, i dati più recenti indicano un calo dell’8 per cento dei reati, secondo quanto comunicato dal prefetto Claudio Sgaraglia durante una conferenza stampa in prefettura. La presentazione ha coinvolto i vertici delle forze di polizia e ha fornito un quadro aggiornato sulla situazione della sicurezza in città. Questi numeri riflettono un andamento positivo nel contrasto alla criminalità, contribuendo a una percezione di maggiore tranquillità per i cittadini.

I reati a Milano sono in calo. Lo ha detto il prefetto Claudio Sgaraglia, lunedì 29 dicembre, durante la conferenza stampa in prefettura con i vertici provinciali delle forze di polizia, per illustrare i dati e fare il punto sul fronte della sicurezza in città.

