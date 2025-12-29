A Lioni il concerto Les Contaminations
A Lioni, a un anno dall’apertura del Museo Etnografico Territoriale, si prepara a concludere l’anno con il concerto “Les Contaminations”. Un evento musicale che unisce tradizione e modernità, offrendo un momento di ascolto e riflessione nel contesto culturale locale. L’appuntamento rappresenta un’occasione per apprezzare la proposta artistica e vivere un’esperienza significativa nel rispetto delle atmosfere condivise.
A un anno dall’apertura del Museo Etnografico Territoriale, Lioni si prepara a salutare la fine dell’anno con il concerto “Les Contaminations”, un evento musicale di grande suggestione e valore culturale. Protagonisti della serata saranno Caterina D’Amore al flauto e Soccorso Cilio alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: “Mia nonna e il conte” e Les Florettes in concerto per “Bonocore club”
Leggi anche: De Luca presenta il “conto”: Landolfi e Lioni- Grotta portano la mia firma
A Lioni il concerto “Les Contaminations”.
Lioni, grande successo per il concerto natalizio dell’istituto “N.Iannaccone” - “Lo studio della musica rappresenta un’opportunità per il pieno sviluppo della persona, ma anche un valore aggiunto per la comunità intera”. irpinianews.it
CONCERTO DI FINE ANNO Ad un anno dall' apertura del Museo Etnografico Territoriale, concerto "Les Contaminations" Si esibiranno gli artisti Caterina D'Amore al flauto e Soccorso Cilio alla fisarmonica. Un viaggio tra il Vecchio e Nuovo Continente attraver - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.