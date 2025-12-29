A Lioni il concerto Les Contaminations

29 dic 2025

A Lioni, a un anno dall’apertura del Museo Etnografico Territoriale, si prepara a concludere l’anno con il concerto “Les Contaminations”. Un evento musicale che unisce tradizione e modernità, offrendo un momento di ascolto e riflessione nel contesto culturale locale. L’appuntamento rappresenta un’occasione per apprezzare la proposta artistica e vivere un’esperienza significativa nel rispetto delle atmosfere condivise.

A un anno dall’apertura del Museo Etnografico Territoriale, Lioni si prepara a salutare la fine dell’anno con il concerto “Les Contaminations”, un evento musicale di grande suggestione e valore culturale. Protagonisti della serata saranno Caterina D’Amore al flauto e Soccorso Cilio alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

