A Lioni il concerto Les Contaminations

A Lioni, a un anno dall’apertura del Museo Etnografico Territoriale, si prepara a concludere l’anno con il concerto “Les Contaminations”. Un evento musicale che unisce tradizione e modernità, offrendo un momento di ascolto e riflessione nel contesto culturale locale. L’appuntamento rappresenta un’occasione per apprezzare la proposta artistica e vivere un’esperienza significativa nel rispetto delle atmosfere condivise.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.