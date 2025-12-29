A Giugliano arriva la prima edizione del Tuffo di San Silvestro | il saluto al nuovo anno si dà in mare

A Giugliano arriva la prima edizione del “Tuffo di San Silvestro”, un'occasione per salutare il vecchio anno e accogliere il nuovo con un gesto simbolico. L’evento invita la comunità a condividere un momento di convivialità e rinnovamento, tuffandosi insieme in mare. Un modo semplice e autentico per iniziare il 2026 con spirito di solidarietà e rinnovata energia.

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – Un tuffo collettivo per salutare l'anno che se ne va e accogliere il 2026 con energia e condivisione. Il prossimo 31 dicembre, alle ore 12:00, il litorale giuglianese ospiterà la prima edizione del "Tuffo di San Silvestro", un evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza e al territorio.

