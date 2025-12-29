A gennaio Roma-Milan da domani in vendita i biglietti | le info per i tifosi

Da domani sono in vendita i biglietti per la partita Roma-Milan, in programma a gennaio allo Stadio Olimpico. I tifosi interessati possono consultare le modalità di acquisto e le informazioni utili per assistere all'incontro. Questa sfida rappresenta un'occasione importante per i supporter romanisti, che sperano di vedere la loro squadra ottenere un risultato positivo contro i rossoneri.

L’ultima sfida del 2025 della Roma si disputerà in uno Stadio Olimpico che proverà a spingere i giallorossi verso i tre punti contro il Genoa. Entrando invece nel 2026, il primo big match che la formazione di Gasperini disputerà tra le mura amiche sarà quello con il Milan, in programma domenica 25 gennaio alle ore 20.45. Proprio in vista di questa futura sfida, il club capitolino ha comunicato che da domani saranno in vendita i biglietti. Il comunicato della Roma. Partirà a mezzogiorno del 30 dicembre la vendita dei biglietti di Roma-Milan, in calendario il 25 gennaio alle 20:45! Non è solo uno tra i match più importanti della nostra stagione: quella tra Roma e Milan è una sfida che richiama narrazioni epiche, che hanno fatto la storia del calcio italiano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

