A Gatteo primo dell' anno di grande intrattenimento in piazza Moreno Il Biondo e la comicità di Duilio Pizzocchi

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° gennaio 2026, a Gatteo, in piazza Moreno, si svolgerà un pomeriggio dedicato all'intrattenimento per tutta la famiglia.

Il 1° gennaio 2026, a Gatteo si torna a festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo con un pomeriggio all’insegna della musica, del divertimento e della convivialità pensato per tutta la famiglia: un'occasione perfetta per ritrovarsi insieme e iniziare il 2026 con allegria.La festa si aprirà in Piazza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

A Gatteo primo dell'anno di grande intrattenimento, in piazza Moreno "Il Biondo" e la comicità di Duilio Pizzocchi

