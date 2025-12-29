A Deruta l' albero di Natale in ceramica da guinness dei primati

A Deruta, un grande albero di Natale in ceramica ha conquistato il Guinness dei primati. Composto da centinaia di pezzi, rappresenta una testimonianza dell’antica tradizione artigianale della città. Questo capolavoro unisce arte e cultura, valorizzando il patrimonio ceramico di Deruta e attirando l’attenzione su una delle sue più rinomate eccellenze.

L'albero di Natale in ceramica di Deruta è da guinness dei primati grazie alle centinaia di pezzi che lo compongono e che raccontano l'antica tradizione produttiva della città.L'albero viene installato, fin dal 1996, in piazza dei Consoli, il cuore della città della ceramica, del quale è divenuto.

L’albero di Natale tutto in ceramica di Deurta verso il riconoscimento ‘guinness’ - Nel panorama degli alberi natalizi umbri, il primato per attenzione è riservato a quello di Gubbio sul monte Ingino. umbria24.it

Anna Falchi accende l'albero di ceramica più grande del mondo. Festa a Deruta - Il primo cittadino Michele Toniaccini insieme all’ospite d’onore Anna Falchi ha premuto il pulsante per ... lanazione.it

"L'albero, realizzato con centinaia di pezzi in ceramica (cilindri, rami e palline) dipinti a mano, è un simbolo della maestria ceramista di Deruta, con decorazioni che spaziano da scene della Natività a motivi fantastici". - facebook.com facebook

