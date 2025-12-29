A Capodanno Italia sottozero ma con il sole poi pioggia fino all' Epifania

A Capodanno, Italia sottozero ma con il sole, seguito da pioggia fino all’Epifania. Le temperature si mantengono stabili, con episodi di freddo limitati e localized. L’inverno si presenta più mite rispetto alle aspettative, offrendo condizioni variabili che influenzano il clima delle festività e le attività all’aperto nel periodo.

"Mentre l'anno volge al termine, l'inverno vero e proprio si è fatto attendere sul nostro Paese. A parte qualche sporadico e breve episodio localizzato, le temperature restano miti. Qualcosa di più freddo sembra profilarsi all'orizzonte con la fine del 2025". Lo afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, confermando che "con l'avvicinamento a Capodanno assisteremo a un cambiamento generale nel quadro europeo e nazionale, con l'arrivo di aria più fredda. Tra il pomeriggio di martedì 30 e la giornata mercoledì 31 dicembre, l'Italia verrà raggiunta da una colata d'aria fredda di origine artico-continentale che farà crollare le temperature, in particolar modo sul versante adriatico e al Centro-Sud, con i venti di Tramontana e Grecale in deciso, ma temporaneo rinforzo".

