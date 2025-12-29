A Capodanno 2025, l’abito in lurex torna a essere protagonista delle occasioni festive. Versatile e brillante, si adatta facilmente a diversi stili, passando dalla serata alle occasioni diurne. Questa tendenza rappresenta un modo elegante e sobrio per illuminare ogni look, celebrando il nuovo anno con un tocco di luce. Un classico che si reinventa, confermandosi un’icona di stile per le feste.

I l Capodanno 2025 porta con sé una tendenza brillante che non solo celebra la fine dell’anno, ma segna anche il ritorno del capo da festa più iconico: l’ abito in lurex, corto o lungo che sia. Il capo scintillante per eccellenza, che rievoca il glamour degli Anni ’80, ora (dopo il puntuale ritorno in passerella) è pronto a illuminare la moda invernale. Natale e Capodanno in grande stile: gli outfit curvy più chic da provare nel 2025 X Da sempre associato alle serate eleganti, il lurex si fa oggi più accessibile e adattabile, entrando nei guardaroba quotidiani, per un tocco di luce che va oltre le feste. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Capodanno 2025 torna il grande protagonista delle feste: l’abito in lurex scintillante e super versatile, che passa dalla notte al giorno e illumina ogni look

