A Cameri i presepi della tradizione popolare con gli scorci del paese
A Cameri i "presepi della tradizione popolare". Appuntamento fino al 6 gennaio in provincia di Cameri nella chiesa di Santa Maria.La mostra è a cura di Francesco Di Riso: un’esposizione di presepi con opere realizzate interamente a mano di cui alcuni raffiguranti luoghi di Cameri.Mostra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Un giro del mondo attraverso 1350 presepi dal mondo. Ti aspettiamo il 25-26-28 Dicembre e 1-4-6 Gennaio Orari 10,00-12,30 15,00-19,00 Ingresso gratuito Museo del Presepe Etnico Via statale 24 Spezzano di Fiorano Modenese Associazione Ferruccio - facebook.com facebook
