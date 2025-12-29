a cameri i presepi della tradizione popolare con gli scorci del paese

A Cameri i "presepi della tradizione popolare". Appuntamento fino al 6 gennaio in provincia di Cameri nella chiesa di Santa Maria.La mostra è a cura di Francesco Di Riso: un’esposizione di presepi con opere realizzate interamente a mano di cui alcuni raffiguranti luoghi di Cameri.Mostra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

