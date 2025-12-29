A 70 anni questa sarà la mia ultima Dakar Dormiamo in tenda nel bivacco montiamo tutto da soli lavoro vero | l’annuncio di Fabrizia Pons

A 70 anni, Fabrizia Pons annuncia che questa sarà la sua ultima Dakar. Tra le ragioni, la fatica legata all’età, il desiderio di trascorrere più tempo con i nipoti e la scelta di partecipare in Arabia Saudita. La sua testimonianza riflette un percorso di passione e dedizione, affrontando l’evento con semplicità e rispetto, in un contesto di grande impegno e sacrificio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.