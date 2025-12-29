A 70 anni questa sarà la mia ultima Dakar Dormiamo in tenda nel bivacco montiamo tutto da soli lavoro vero | l’annuncio di Fabrizia Pons

A 70 anni, Fabrizia Pons annuncia che questa sarà la sua ultima Dakar. Tra le ragioni, la fatica legata all’età, il desiderio di trascorrere più tempo con i nipoti e la scelta di partecipare in Arabia Saudita. La sua testimonianza riflette un percorso di passione e dedizione, affrontando l’evento con semplicità e rispetto, in un contesto di grande impegno e sacrificio.

C’è un triplice motivo per dire basta. La stanchezza che deriva dall’età. Il richiamo dei nipoti. E poi la scelta del luogo, l’ Arabia Saudita. Compiuti 70 anni, ora Fabrizia Pons, figura iconica del rally a livello italiano e globale, ha deciso che quella al via il prossimo 3 gennaio sarà la sua ultima Dakar: “Questa sarà l’ultima. Continuo solo perché corro con un pilota simpaticissimo, Luciano Carcheri. Insieme ci facciamo grandi risate e, alla fine, è questo che rende tutto bello”, racconta in un’intervista a La Stampa. Pons in realtà definisce la Dakar “non nelle sue corde”. L’ha corsa 5 volte in Africa, poi anche la versione in Medio Oriente: “Questa sarà l’ottava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

