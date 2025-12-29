A 70 anni faccio la mia ultima Dakar Dormo in tenda senza assistenza | montiamo tutto da soli lavoro vero | l’annuncio di Fabrizia Pons

Fabrizia Pons annuncia il suo ritiro dalla Dakar, dopo aver partecipato per l’ultima volta a 70 anni. La decisione nasce da motivi di stanchezza legati all’età, dal desiderio di passare più tempo con i nipoti e dalla volontà di concludere la carriera nel deserto dell’Arabia Saudita, affrontando la gara senza assistenza e in completo autosufficienza.

C’è un triplice motivo per dire basta. La stanchezza che deriva dall’età. Il richiamo dei nipoti. E poi la scelta del luogo, l’ Arabia Saudita. Compiuti 70 anni, ora Fabrizia Pons, figura iconica del rally a livello italiano e globale, ha deciso che quella al via il prossimo 3 gennaio sarà la sua ultima Dakar: “Questa sarà l’ultima. Continuo solo perché corro con un pilota simpaticissimo, Luciano Carcheri. Insieme ci facciamo grandi risate e, alla fine, è questo che rende tutto bello”, racconta in un’intervista a La Stampa. Pons in realtà definisce la Dakar “non nelle sue corde”. L’ha corsa 5 volte in Africa, poi anche la versione in Medio Oriente: “Questa sarà l’ottava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

