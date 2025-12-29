A-14 ispezione e manutenzione dei cavalcavia | chiusura notturna del casello di Cesena Nord

Per consentire lavori di ispezione e manutenzione sui cavalcavia, sulla A-14 Bologna-Taranto sarà chiusa la stazione di Cesena Nord in entrata, in entrambe le direzioni, dalle 21 di lunedì 29 alle 5 di martedì 30 dicembre. La chiusura riguarda il casello di Cesena Nord, per garantire interventi di sicurezza e manutenzione. Si consiglia di pianificare di conseguenza gli spostamenti e di seguire eventuali indicazioni.

