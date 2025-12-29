E non si sapeva ancora del video di Sempio sul pc di Chiara Poggi. Alla vigilia di Natale 4 di Sera, su Rete 4, tra i pochissimi talk a resistere in onda in questi giorni di feste natalizie, dedica ampio spazio al delitto di Garlasco e alle ombre giudiziarie che hanno accompagnato il caso dalla prima condanna di Alberto Stasi al nuovo fascicolo della Procura di Pavia. Una inchiesta che Tiziana Maiolo, non a caso, definisce «molto strana. Allora, nei confronti di Andrea Sempio, finora non hanno trovato pressoché nulla. Non mi dite il DNA, le unghie, eccetera, perché sono tutte cose per cui potrebbe esserci una compatibilità con la linea Y maschile della famiglia, della parte maschile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, "lo strano caso Garlasco": cosa c'è dietro l'ultima inchiesta

Leggi anche: Garlasco, l'ultima cena di Chiara Poggi: cosa accadde quella sera

Leggi anche: "Migrano in Africa...": cosa c'è dietro lo strano flusso migratorio cinese

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

4 di Sera, lo strano caso Garlasco: cosa c'è dietro l'ultima inchiesta; Rete4 Stasera: Programmi Prima Serata; Inter prima: Lautaro Martinez piega l'Atalanta | .it; Francesco Totti, il suo sogno proibito: tam tam impazzito. E Noemi? | .it.

Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente?

Sono le 13.30 e ho finito da poco di pranzare. Che strano per me, questo giorno di festa a casa da sola. Ieri sera, mio marito è dovuto tornare a Lodi per un problema sul lavoro. I ragazzi sono fuori a pranzo e sono felice per loro perché qui c'è una splendida gi - facebook.com facebook