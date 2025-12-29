3I ATLAS le nuove immagini di Hubble mostrano getti oscillanti | l'interpretazione tecnologica di Avi Loeb

Le nuove immagini di Hubble di 3I/ATLAS, scattate a dicembre 2025, mostrano oggetti oscillanti e variazioni nella luminosità dei getti principali, tra cui la prominente anti-coda rivolta verso il Sole e la coda. Questi cambiamenti offrono spunti sulla natura e il comportamento dell’oggetto, stimolando interpretazioni scientifiche e tecnologiche, come quella proposta da Avi Loeb.

Nelle immagini di 3IATLAS catturate il 12 e il 27 dicembre 2025 si osserva un cambiamento significativo nella luminosità relativa e nella forma proiettata dai due getti principali, la prominente anti-coda rivolta verso il Sole e la coda. Secondo il professor Avi Loeb i getti sarebbero "oscillanti": l'interpretazione artificiale e naturale di questa curiosa caratteristica.

