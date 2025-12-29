370 mila euro di aragoste spariscono nel nulla | il maxi furto dei crostacei destinati a una catena di supermercati
Un importante furto di aragoste ha coinvolto circa 370.000 euro di crostacei destinati ai supermercati Costco. Le aragoste, trasportate dal Massachusetts verso negozi in Illinois e Minnesota, sono scomparse durante il percorso, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle consegne e sull’impatto economico di questo episodio.
Quattrocentomila dollari – circa 370.000 euro – di aragoste rubate. I preziosi crostacei erano diretti verso i supermercati Costco e stavano viaggiando su camion dal Massachusetts ad alcuni punti vendita in Illinois e Minnesota. All’improvviso, delle aragoste si sono perse le tracce. Lo scrive il New York Post. Secondo quanto riportato, il carico — del valore di circa 400.000 dollari — era stato ritirato a Taunton, Massachusetts, ma non è mai arrivato a destinazione. Così secondo le parole del presidente della Rexing Companies, l’azienda di trasporti con sede in Indiana incaricata della spedizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
