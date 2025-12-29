370 mila euro di aragoste spariscono nel nulla | il maxi furto dei crostacei destinati a una catena di supermercati

Un importante furto di aragoste ha coinvolto circa 370.000 euro di crostacei destinati ai supermercati Costco. Le aragoste, trasportate dal Massachusetts verso negozi in Illinois e Minnesota, sono scomparse durante il percorso, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle consegne e sull’impatto economico di questo episodio.

